Ещё
Дмитрий Кобылкин примет участие в заседании Госсовета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Кобылкин примет участие в заседании Госсовета 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня, 5 апреля, примет участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое проведет президент Владимир Путин.
Основной доклад представит рабочая группа во главе с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.
«Ожидается, что главные тезисы будут связаны с реализацией Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и мероприятий Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. Речь, в частности, пойдет о необходимости более активного вовлечения бизнеса в традиционно государственные сферы управления — такие как образование, здравоохранение, социальные услуги, а также в строительный и транспортный секторы», — отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Патриарх Кирилл: любовь к деньгам – опасная духовная болезнь Джонсон назвал «смехотворным» предложение России в ОЗХО Резервуар наполовину пуст. Уговорит ли завод РМК кредиторов сохранить производство?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции105
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»486
Российских олигархов ждет «сюрприз»433
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей46
В Бахрейне нашли нефтяной запас России67
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение