Дмитрий Кобылкин примет участие в заседании Госсовета

«Ожидается, что главные тезисы будут связаны с реализацией Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и мероприятий Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. Речь, в частности, пойдет о необходимости более активного вовлечения бизнеса в традиционно государственные сферы управления — такие как образование, здравоохранение, социальные услуги, а также в строительный и транспортный секторы», — отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО.