Дмитрий Кобылкин примет участие в заседании Госсовета 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня, 5 апреля, примет участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое проведет президент Владимир Путин.
Основной доклад представит рабочая группа во главе с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.
«Ожидается, что главные тезисы будут связаны с реализацией Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и мероприятий Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. Речь, в частности, пойдет о необходимости более активного вовлечения бизнеса в традиционно государственные сферы управления — такие как образование, здравоохранение, социальные услуги, а также в строительный и транспортный секторы», — отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО.