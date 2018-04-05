Как сестры: певица Зара показала моложавую маму

Сегодня, 5 апреля, мама певицы Зары отмечает день рождения. Одной из первых ее поздравила знаменитая дочь — утром Зара выложила совместный снимок с родительницей и трогательно обратилась к ней.

"Мамочка, родная, с Днём Рождения! Спасибо, что всегда рядом, ведь ты мне так необходима. Я тебя очень люблю! Береги себя! " — написала под фотографией певица.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали маме артистки всего самого наилучшего. Многие отметили, что родственница Зары прекрасно выглядит. Более того, при взгляде на Зару и ее маму создается впечатление, что женщины приходятся друг другу сестрами.

"Мама — молодая красавица. Вы как сестрички. С днем рождения!", «Такая красивая мамуля! Здоровья ей на долгие годы!», «Такая молодая мама! Красавицы!», «Какая молодая мама», «Как две сестрёнки, пусть мама живёт долго и счастливо». — пишут в комментариях поклонники.

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