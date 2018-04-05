В Москве пройдёт «День добрых дел»

«День добрых дел» — благотворительная акция всемирной еврейской молодёжной организации «Гилель», которая впервые прошла в Израиле в 2007 году. В этот раз ради добрых дел объединятся уже более двух миллионов волонтёров из 9 000 городов в 70 странах. Фото: «Гилель» Фото: «Гилель» В Москве в рамках «Дня добрых дел» можно принять участие в одной из десяти благотворительных акций.

Выгул собак в приютах «Искра» и «Красная сосна» (животные — подопечные фонда «Рэй»).

Открытый театр во дворе Российской детской клинической больницы (совместно с фондом «Доктор-клоун» волонтёры устроят настоящее представление для маленьких пациентов).

Уборка территории Москворецкого и Крылатского парков (совместно с экологами МосПрироды).

Донорская акция «Достучаться до сердец» (совместно с национальным фондом развития здравоохранения и станцией переливания крови).

Помощь в сортировке продуктов для гуманитарных посылок фонда продовольствия «Русь».

Хозяйственные работы в «Тихом доме» (в приюте для глухонемых людей под патронажем фонда «Со-единение»).

Подписывание поздравительных открыток на 9 мая для одиноких пожилых людей (подопечных фонда «Старость в радость»).

Всемирная акция Thejoyofsocks (сбор носков для людей без определённого места жительства при участии движения «Друзья на улице»).

Маркет благотворительных товаров в павильоне Музея Москвы.

У главного входа дизайн-завода «Флакон» установлена меловая доска «Мир станет лучше, если я…», где каждый желающий может написать одну фразу — какой вклад в улучшение окружающего мира он может внести.

Чтобы присоединиться к «Дню добрых дел», необходимо зарегистрироваться на сайте hillel.ru/doinggood и выбрать любую из благотворительных акций. Статьи по теме В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль «Вдохновение Петербурга» Фонд «Арифметика добра» стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь Instagram дня: как один проект обеспечил водой 2 500 000 человек

Запись «В Москве пройдёт „День добрых дел“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.