Новую полосу в «Шереметьеве» не успеют запустить к ЧМ‑2018

«На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май). Причины отставания от графика: долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности», — говорится в материале.

Построенную полосу еще должен проверить Ростехнадзор и сертифицировать, поэтому реальный срок ввода ее в эксплуатацию — сентябрь 2018 года. В то же время год назад Росавиация решила, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек, их достроят в 2018–2020 годах.

По словам топ-менеджера крупного аэропорта, большой удачей будет, если успеют запустить ВПП-3 к концу года, так как за месяц до ЧМ-2018, в середине мая, все стройки надо будет свернуть по требованию ФСБ — объекты начнут готовить к приему гостей чемпионата, проверять безопасность.

«Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко рассказывал, что для аэропорта критически важно, чтобы ВПП-3 была запущена в 2018 году, чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию сильно изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт. Запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час», — добавляется в статье.

Как указывается в материале, есть риск не успеть и со второй взлетно-посадочной полосой в «Домодедове» (ВПП-2) стоимостью 12,85 миллиарда рублей. У аэропорта есть две полосы, строящаяся заменит одну из работающих, которая станет рулежной дорожкой. ВПП-2 готова на 80%, но, по данным Росавиации, у подрядчика «Строительное управление — 1» нет средств на работу.

В 2016 году СУ-1 было признано банкротом, введена процедура наблюдения, ему сложно привлекать оборотный капитал, получать авансы у Росавиации. На высокой степени готовности найти нового подрядчика невозможно, СУ-1 само достроит объект, но запущен он будет только после ЧМ-2018.

Как заключается в материале, аэропорты смогут принять гостей ЧМ без этих полос, объекты были включены в программу подготовки, чтобы гарантировать бесперебойное финансирование.