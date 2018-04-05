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Шедший за газетой четвероклассник «разминировал» кафе
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Шедший за газетой четвероклассник «разминировал» кафе 

Мир24 48 минут назад
Фото: Новый Омск
Школьник из города Тары в Омской области самостоятельно «разминировал» местное кафе, сообщает «Тарское прииртышье».
По данным издания, ученик четвертого класса пошел за утренней газетой. По пути домой на двери кафе он заметил прикрепленную к ней гранату. По словам мальчика, снаряд был обмотан веревкой — он сорвал ее и положил на землю. После этого четвероклассник отправился в полицию.
По дороге в отделение полиции он встретил правоохранителя, которому рассказал о своей находке.
По предварительным данным, граната — учебная, взрывчатого вещества в ней не было.
Тем не менее полицейские оцепили часть Юбилейной площади, где расположено «заминированное» кафе. На место были вызваны саперы.
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