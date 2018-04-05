Кто отвечает за уборку детских площадок?

На улице Нефтяников, 41, игровая площадка всю зиму завалена снегом. Кто должен отвечать за уборку детских площадок?

Детская площадка относится к придомовой территории. По закону к зимнему содержанию придомовой территории относятся: уборка снега, льда, а также колейности свыше 5 см, очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.