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Кто отвечает за уборку детских площадок?
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Кто отвечает за уборку детских площадок? 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
На улице Нефтяников, 41, игровая площадка всю зиму завалена снегом. Кто должен отвечать за уборку детских площадок?
Детская площадка относится к придомовой территории. По закону к зимнему содержанию придомовой территории относятся: уборка снега, льда, а также колейности свыше 5 см, очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
«Оказание услуг осуществляется на основании заключённого договора между управляющей организацией и собственниками многоквартирного дома. На общем собрании собственники имеют право утвердить перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также их стоимость», — ответили в мэрии Усинска. Если в заключённом договоре между жильцами и управляющей организацией очистку детской площадки от снега в перечень услуг не включили, управляющая организация вправе данный вид работ не производить. Для проведения дополнительных работ нужно организовать общее собрание, инициатором которого может быть любой из собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
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