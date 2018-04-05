Въезд транспорта на городское кладбище на Балтшоссе закроют на один день

«Накануне Пасхи на кладбище будут проводиться мероприятия по санитарной очистке территории», — пояснили в МКУ «Калининградская служба заказчика». Сообщается, что въезд ограничат только для гражданского автомобильного транспорта.