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Въезд транспорта на городское кладбище на Балтшоссе закроют на один день
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Въезд транспорта на городское кладбище на Балтшоссе закроют на один день 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
«Накануне Пасхи на кладбище будут проводиться мероприятия по санитарной очистке территории», — пояснили в МКУ «Калининградская служба заказчика».
Сообщается, что въезд ограничат только для гражданского автомобильного транспорта.
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