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На Пасху и Радоницу будет организован подвоз до кладбища на Балтшоссе
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На Пасху и Радоницу будет организован подвоз до кладбища на Балтшоссе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Пасху и Радоницу будет организован подвоз до городского клабища на Балтийском шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации. На Пасху, 8 апреля, с 11.00 до 18.00, «Калининград-ГорТранс» организует перевозку пассажиров по временному маршруту «Южный вокзал — 16-й км Балтийского шоссе». Так же транспорт будет ходить и на Радоницу, 17 апреля, с 8.00 до 20.00. Кроме того, 17 апреля автобусный маршрут № 65 «ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) — СК „Янтарный“ будет продлен до остановочного пункта „Силикатный завод“. Сообщается, что в эти дни на городских кладбищах в эти дни будут установлены биотуалеты.
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