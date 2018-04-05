Ким Кардашьян показала редкое фото с мужем и тремя детьми

В конце марта Ким Кардашьян перестала, наконец, скрывать лицо своей младшей дочери Чикаго . Звезда опубликовала в Instagram фото малышки в полный рост и даже не стала пользоваться никакими фильтрами, чтобы все желающие смогли как следует рассмотреть девочку. Поклонники пришли к выводу, что Чикаго, которую выносила суррогатная мать, очень похожа на саму Ким.

Вчера звезда опубликовала в микроблоге фотографию своего сына Сейнта, сделанную во время пасхальной семейной фотосессии, и пообещала, что совсем скоро покажет остальные снимки серии.

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Ким сдержала свое обещание и действительно показала подписчикам редкое фото с мужем Канье Уэстом и тремя их детьми. Семейное фото, правда, получилось немного не таким, как его задумывала звезда. На снимке старшая дочь Ким Норт вымученно улыбается в объектив, Сейнт смотрит куда-то в сторону, Канье сурово глядит исподлобья, а малышка Чикаго и вовсе спит. Одна Ким как всегда неотразима.

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«Мне кажется, вы не понимаете, как сложно сделать действительно хорошую семейную фотографию. Это все, чего нам удалось добиться до того, как трое детей начали плакать. Я и сама едва не разрыдалась», — подписала фото звезда.

«Настоящая жизнь!», «Все равно это отличное фото!», «Я понимаю. У нас шестеро детей и ни одной нормальной общей фотографии», — поддержали поклонники звезду. Впрочем, нашлись и те, кто резко осудил Ким. «Ты и твои „большие проблемы“! Съезди в Африку и посмотри на местных детей, у которых нет ни денег, ни всех тех замечательных вещей, которые есть у твоих отпрысков. Повзрослей уже и перестань жаловаться. Ведешь себя как маленькая», «Милочка, ты не первая и не последняя. Мы, мамы, все понимаем», — написали Ким недовольные подписчики, посчитавшие, что звезда раздула проблему на ровном месте.