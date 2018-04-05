Минздрав Саратовской области о потопе в больнице: «Меры принимаются»

Потоп в медицинском учреждении объяснили особенностями расположения здания.

После публикации на портале «Новости Саратова» информации «Затопило районную саратовскую больницу» с нами оперативно связалась пресс-служба областного минздрава . В ведомстве объяснили ситуацию и назвали пути для ее решения.

— Жители поселка Жасминный правы. Больница во время интенсивного таяния снега весной и в сезон осенних дождей, действительно, каждый год подтапливается. Причем, довольно сильно. Это объясняется расположением учреждения в жилом доме здания, а именно — в цокольном этаже. Дом был построен еще в советское время, причем, в низине. Поэтому весь снег тает именно здесь и концентрируется в цокольном этаже. Администрация принимает необходимые меры по откачке воды. Но таяние снега сейчас достигла пика, канализация просто не справляется. По причине подтопления произведена маршрутизация пациентов, которых из затопленного помещения перевели в другие помещения, — проинформировали в минздраве.

Напомним, что в этом районе города запланировано строительство нового медицинского учреждения, которое пока находится на проектной стадии.