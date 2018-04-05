В ГД внесли проект о праве голосовать на выборах в Госдуму на любом участке

"Прошедшие президентские выборы показали эффективность этих мер. Возможность проголосовать не по месту жительства получили миллионы граждан России . Процедура включения в списки избирателей по месту фактического пребывания простая и понятная. У меня она заняла пять минут через сайт Госуслуги. Благодаря этому смог 18 марта проголосовать в Москве, хотя прописан во Владивостоке ", — приводит слова Пинского пресс-служба фракции.

По его словам, инициатива позволит гражданам голосовать на выборах депутатов Госдумы не по месту жительства в пределах своего одномандатном округа. Уведомить избирком об этом своем желании можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.