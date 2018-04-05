Неисправим: Джереми Микс снова оказался на полицейском снимке и в объятиях полуобнаженной блондинки

Создатели рекламы очков Carolina Lemke таким образом намекнули на темное прошлое Джереми Микса — такой же кадр из полицейского участка, попав в Сеть несколько лет назад, сделал его из слишком красивого преступника настоящей моделью. На плакате Бар и Джереми описываются как «вооруженные и очень опасные» и «одни из самых жестоких бандитов Стоктона». На снимках из новой кампании Джереми и Бар выбирают очки, отдыхают у бассейна и лежат в кровати полураздевшись — очевидно, так и представляют себе будни преступников создатели рекламы.

В рекламе вместе с Бар Рафаэли Джереми Микс снимается не впервые. Когда они снимали свою дебютную кампанию, в фотостудию даже прибыла приревновавшая бойфренда подруга Микса — дочь владельца TopShop Хлоя Грин

Хлою, которая сейчас ждет ребенка от Джереми, можно понять: в прошлом году она сама стала разлучницей, «уведя» красавчика от супруги Мелиссы Микс, узнавшей о романе мужа из фотоотчетов папарацци.

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Фото:Instagram