Воду с улиц Сормовского района откачивают круглосуточно

Талую воду с улиц Сормовского района откачивают в круглосуточном режиме. На самых проблемных участках постоянно работают четыре ассенизационные машины и три мотопомпы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Сормовского района Сергея Павлова, специалисты муниципального предприятия «Дорожник» также занимаются очисткой дождеприемных колодцев ливневой канализации и водоотводных лотков.

Наиболее сложная ситуация с затоплением дорог и тротуаров сложилась возле домов № 14 и 16 по улице Героев Космоса, домов № 19, 20 и 36 по улице Гаугеля, дома № 4 по проспекту 70 лет Октября и в районе улицы Зайцева.

Жители района могут оставлять заявки на откачку воды около своих домов по телефонам: 270-70-22, 225-17-17, 222-32-73.

Ранее сообщалось, что у нижегородцев появилась возможность пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.