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Воду с улиц Сормовского района откачивают круглосуточно
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Воду с улиц Сормовского района откачивают круглосуточно 

Vgoroden.ru 52 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Талую воду с улиц Сормовского района откачивают в круглосуточном режиме. На самых проблемных участках постоянно работают четыре ассенизационные машины и три мотопомпы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
По словам исполняющего обязанности главы администрации Сормовского района Сергея Павлова, специалисты муниципального предприятия «Дорожник» также занимаются очисткой дождеприемных колодцев ливневой канализации и водоотводных лотков.
Наиболее сложная ситуация с затоплением дорог и тротуаров сложилась возле домов № 14 и 16 по улице Героев Космоса, домов № 19, 20 и 36 по улице Гаугеля, дома № 4 по проспекту 70 лет Октября и в районе улицы Зайцева.
Жители района могут оставлять заявки на откачку воды около своих домов по телефонам: 270-70-22, 225-17-17, 222-32-73.
Ранее сообщалось, что у нижегородцев появилась возможность пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.
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