Путин ведет войну в собственной стране

Россия провоцирует Запад как никогда раньше. Инцидент с двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью, которые были отравлены в Великобритании боевым химическим веществом, привел к самому тяжелому дипломатическому кризису со времени окончания холодной войны.

Британцы и их союзники не сомневаются: запрещенный нервно-паралитический яд был произведен в России и использован по приказу оттуда. Поэтому они выслали более 140 российских дипломатов. Москва до сих пор ничего не сделала для расследования нападения и для своего оправдания. Вместо этого она предпочитает говорить об антироссийском заговоре и предпринимает меры возмездия.

Кремль вообще ведет себя все более агрессивно. Об этом свидетельствуют хакерские атаки и компания по дезинформации с целью воздействовать на выборы и внести раскол в общественное мнение, целенаправленные нарушения воздушного пространства других стран, угрозы применения нового супероружия и не в последнюю очередь военные действия, например, на украинском полуострове Крым , на востоке Украины и в Сирии

Но это лишь одна сторона процессов, происходящих в России при вновь избранном президенте Владимире Путине. Как утверждает адвокат Иван Павлов , другая сторона — это подавление гражданских прав внутри страны, которое за 18 лет правления Путина усилилось. Оба этих явления — агрессия вовне и репрессии внутри страны — связаны между собой.

Сегодня Павлов представляет в суде не только людей, тщетно требующих доступа к информации. В составе неформальной группы из приблизительно 20 адвокатов, журналистов и экспертов он защищает также людей, которых правительство обвиняет в том, что те угрожают безопасности страны.

Первое ужесточение положения с правами человека наступило по словам Павлова в конце 2011 года. Во время тогдашних выборов в Думу были выявлены фальсификации. Во многих городах прошли акции протеста. Вскоре Путин в третий раз встал во главе государства, это произошло после перерыва, когда он возглавлял правительство. Демонстративный обмен должностями с кратковременным президентом Медведевым еще более усилил недовольство.

Испугавшись протестов, Кремль стал закручивать гайки. «Было принято много новых законов и ужесточены старые — о неправительственных организациях с заграничными спонсорами, государственной измене, блокировке страниц в интернете, экстремизме и о несанкционированных демонстрациях», — объясняет Павлов. Всего с тех пор было принято более 50 законов, ограничивающих свободу объединений, собраний и выражения мнения.

Репрессивные законы

«Сегодня мы видим, что это была подготовка к войне, при том не только к войне на Украине и в Сирии, но и к войне против гражданского общества», — говорит Павлов. Новые законы вынудили почти все независимые организации прекратить свою работу. Теперь им приходится отбиваться от огромного количества предписаний и постоянных проверок различных инстанций, а также защищать себя в судах от штрафов и присвоения им статуса «иностранного агента». Своими первоначальными задачами они больше заниматься не могли.

После 2014 года у адвоката Павлова в разы увеличилось количество дел, в ходе которых его подзащитные за закрытыми дверьми обвинялись в государственной измене, шпионаже, разглашении государственных тайн или экстремизме. Это объяснялось не только новыми законами, но изменившимся настроением в стране: в 2014 году российские военные оккупировали Крым, а пророссийские сепаратисты на востоке Украины начали граждан-скую войну. Пропаганда государственных российских средств массовой информации стала носить агрессивный и милитаристский характер.

Адвокат рассказывает об одной женщине, которая была приговорена к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. В апреле 2008 года она послала одному из своих знакомых короткое сообщение по телефону, в котором она написала о поезде с военной техникой, прошедшем через Сочи по направлению к Грузии . Чуть позже, в августе между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Павлов не может сдержать своего возмущения: «Через шесть лет эта женщина предстала перед судом из-за этого сообщения. Из-за эсэмэски! Спецслужба ФСБ объявила, что сведения о поезде представляли собой якобы государственную тайну».

Группа Павлова направила дело на рассмотрение в Верховный суд. Адвокаты знали, что им придется трудно и что нужно придумать что-то креативное. Тот факт, что преступление состояло в отправлении простого смс-сообщения о поезде, который мог видеть любой, подсказало идею: они представили обвинение как нечто смешное. И это сработало. Ближайшие годы, по мнению Павлова, ничего хорошего не принесут. Путин не откажется от своей репрессивной и агрессивной политики. «ФСБ готово ко всему, но только не к тому, чтобы стать посмешищем.

»И когда один из журналистов спросил Путина на ежегодной пресс-конференции об этом деле, президенту пришлось признать, что оно действительно странное», — рассказывает Павлов с хитрой улыбкой. Верховный суд тут же рассмотрел апелляцию, и еще во время его заседания Путин помиловал осужденную.

Еще три женщины, которые также послали смс-сообщения о том же самом поезде и которых осудили, были позже также освобождены. Но таких успехов у российских правозащитников немного. «В целом в России оправдательные вердикты составляют лишь 0,03% от общего количества приговоров. А в обвинениях, исходящих от спецслужб, они составляют 0%», — говорит Павлов. В России нет разделения властных полномочий, нет независимых судов, потому что нет политической конкуренции и все в государстве зависит от одного единственного человека, от Путина, а не от закона.

Демократия не для России

Главную причину продолжающегося подавления гражданских прав в России Павлов видит в том, что страна находится в состоянии войны: «Если бы кончилась война, то ситуация улучшилась бы. Война играет важнейшую роль в ситуации с правами человека». По словам Павлова, правительство с помощью СМИ и при поддержке некоторых западных экспертов умело ведет пропаганду с целью подогреть в обществе патриотические и ксенофобские настроения. Поэтому-то оно теперь и считает демократические ценности чуждыми и неподходящими для России. «Бороться за права человека в таких условиях очень сложно», — говорит Павлов.

Куда пойдет Россия во время четвертого президентского срока Путина? Никаких иллюзий у Павлова на этот счет нет. По его оценке, ближайшие годы ничего хорошего не принесут. Путин не откажется от своей репрессивной и агрессивной политики. «В конфликте с Западом он готов пойти довольно далеко, потому что он стар и после отставки ему бояться нечего», — считает Павлов. В 2024 году этот долговременный президент исчерпает свои силы, и его должен будет заменить новый человек. Это откроет новые возможности и подарит надежду. «Новый человек на его месте это важно».

О том, что Путин контролирует уже не все, свидетельствует, по мнению Павлова, и отравление шпиона Скрипаля. Делать подобное перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу было крайне неразумно. Поэтому приказ был дан скорее не самим Путиным, а кем-то из спецслужб.

Без шума, без запаха, без следа — ни одно оружие не убивает так подло как яд Раньше соперники травили друг друга мышьяком. Недавнее нападение в Англии свидетельствует о том, что отравление сегодня — это прежде всего предупреждение: всесильные противники могут убрать каждого, при том везде и всегда.

Лондон и Москва: нервы обнажены

Российское правительство ужесточило свои ответные меры против Великобритании. В субботу оно заявило, что британское посольство в Москве должно сократить свой персонал на более чем 50 человек. Этим шагом должно быть уравнено число дипломатов в обоих представительствах. Сейчас британская сторона имеет на 50 сотрудников больше. Россия уже выслала 32 британских дипломата, в ответ на 32 своих дипломата, высланных из Лондона.

Незадолго до этого кризис еще больше обострился. В пятницу вечером в лондонском аэропорту Хитроу российский пассажирский самолет был подвергнут обыску британскими службами. Российское посольство осудило этот акт. По его заявлению британские служащие незаконно пытались обыскать воздушное судно в отсутствие экипажа. Лишь после переговоров капитану разрешили присутствовать при обыске. Британское министерство внутренних дел заявило в субботу, что это была всего лишь рутинная проверка.