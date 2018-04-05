Правда ли, что чиновникам повысят зарплату?

С 1 апреля оклады государственных служащих региона выросли на 4%. Соответствующий указ подписал глава Коми . Помимо этого, с 1 апреля оклады работников госорганов республики, замещающих должности, не являющиеся должностями госслужбы, а также рабочих госорганов Коми откорректируют. Ранее президент Владимир Путин подписал указы, по которым на 4% с 1 января 2018 года выросли оклады федеральных госслужащих. И с той же даты на тот же процент поднялись оклады работников государственных и муниципальных учреждений республики.

По данным Комистата, самые высокие начисления среди государственных и муниципальных служащих — у работников федеральных структур. Их же в этой сфере деятельности больше всего и по количеству. На конец 2017 года численность работников госорганов в Коми — 13 773 человек. Большая часть из них (84%) — работники федеральных структур, остальные — республиканских. Работников органов местного самоуправления насчитывалось 4371 человек.