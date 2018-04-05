В случае подтопления зауральцев спасут на военных машинах

«Водный союз» готовится к весеннему половодью. На предприятии запаслись необходимыми химическими реагентами, инструментами, спецодеждой и материалами, проверили работоспособность всех агрегатов на насосных станциях. В подразделениях организованы круглосуточные дежурства. Службы компании, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.

— Подготовлены 19 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ, укомплектованных необходимыми средствами малой механизации, готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации ежедневно. Авто— и спецтехника предприятия подготовлена к работе в условиях паводка, — приводит слова руководителя «Водного союза» Владимира Овсянникова пресс-служба предприятия.

Если районы города окажутся подтопленными, на помощь курганцам придут военные машины-амфибии. Их на службе «Водного союза» две. Именно на этой технике в 2004 году перевозили людей из подтопленного поселка Смолино, а также доставляли рабочие смены на Арбинские очистные сооружения, которые оказались окружены водой.

Также во время обильного таяния снега будет увеличено количество отобранных проб питьевой воды.

— Еженедельно вся информация по качеству питьевой воды передается в управление Роспотребнадзора по Курганской области , — рассказал Овсянников.