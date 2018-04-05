В случае подтопления зауральцев спасут на военных машинах 

«Водный союз» готовится к весеннему половодью. На предприятии запаслись необходимыми химическими реагентами, инструментами, спецодеждой и материалами, проверили работоспособность всех агрегатов на насосных станциях. В подразделениях организованы круглосуточные дежурства. Службы компании, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.
— Подготовлены 19 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ, укомплектованных необходимыми средствами малой механизации, готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации ежедневно. Авто— и спецтехника предприятия подготовлена к работе в условиях паводка, — приводит слова руководителя «Водного союза» Владимира Овсянникова пресс-служба предприятия.
Если районы города окажутся подтопленными, на помощь курганцам придут военные машины-амфибии. Их на службе «Водного союза» две. Именно на этой технике в 2004 году перевозили людей из подтопленного поселка Смолино, а также доставляли рабочие смены на Арбинские очистные сооружения, которые оказались окружены водой.
Также во время обильного таяния снега будет увеличено количество отобранных проб питьевой воды.
— Еженедельно вся информация по качеству питьевой воды передается в управление Роспотребнадзора по Курганской области, — рассказал Овсянников.
По официальным прогнозам, в этом году паводок ожидается на уровне 570 см. Напомним, что противопаводковые мероприятия прошли в Кургане 15 и 20 марта. В эти дни сотрудники «Водного союза» распилили лед у Курганской дамбы и в районе Кировского моста. Также в городе работает межведомственная комиссия УрФО, оценивающая готовность области к паводковому сезону, сообщает пресс-служба городской администрации. В Зауралье ведутся работы по отпариванию ливневой канализации и разъяснительные беседы с населением, которое может попасть в зону подтопления.