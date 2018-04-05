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«Нам этот футбол по барабану»: волгоградцы пожаловались на дорогу Владимиру Путину
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«Нам этот футбол по барабану»: волгоградцы пожаловались на дорогу Владимиру Путину 

v1.ru 58 минут назад
Фото: v1.ru
Житель поселка Песчанка в Советском районе Волгограда показал расхлябанную и утопающую в грязи дорогу Владимиру Путину.
— Такая дорога на улице Палиашвили всю жизнь. Несчастные 800 метров, которые никак не могут закатать в асфальт или просто засыпать щебенкой, — рассказывает местный житель Иван Москвичёв. — Мы уже не раз жаловались в администрацию, но получали очень лаконичный ответ: «Денег нет. Вам уже поставили освещение». В прошлом году нам грозились сделать нормальный асфальт, но потом снова отмахнулись: чемпионат мира важнее. Все, что скрыто от глаз туристов, может подождать. А нам, если честно, этот праздник футбола по барабану. Вчера я еле-еле пробрался к своему дому, а потом плюнул и решил записать обращение к президенту. По такой дороге проедет не каждая машина, а что уже говорить про несчастных пешеходов.
Местные жители рассказывают, что рядом с раскисшей дорогой живет хороший асфальт, которые оплатили австрийцы.
— Рядом с нами стоит памятник погибшим немцам и австрийцам. Несколько лет назад иностранцы оплатили покрытие, которое держится до сих пор: пережило и дожди, и оттепель, — продолжает Иван Москвичёв. — А про нашу сторону совсем забыли. Владимир Владимирович, найдите пять минут и сделайте звонок в администрацию Волгограда. Больше рассчитывать нам не на кого.
V1.ru направил запрос в администрацию Волгограда.
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