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Золотое небо над заснеженным озером: любуемся лучшим тюменским кадром февраля по версии читателей 72.ru
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Золотое небо над заснеженным озером: любуемся лучшим тюменским кадром февраля по версии читателей 72.ru 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
В начале марта в нашей официальной группе во «ВКонтакте» мы объявили конкурс на лучшее фото месяца от вас, предложив поделиться кадрами из личного архива. Вы прислали нам 23 чудесных фотографии, из которых вам нужно было выбрать самый лучший, отдав свой голос за своего фаворита. Сегодня, как и обещали, оглашаем имя победителя. Больше всего голосов — 374 — вы отдали за снимок Андрея Кожевникова. Где и когда сделана эта фотография, авто рассказал нам, а мы — вам. — Сфотографировал эту красоту на озере Андреевском третьего марта. По счастливой случайности увидел, что вы проводите этот фотоконкурс и сразу решил поделиться этим кадром. Так вот всё совпало. Фотография для меня — просто хобби: времени, увы, не хватает, чтобы заниматься этим более серьёзно. Но по возможности снимаю пейзажи и делаю портреты горожан, — рассказал нам автор победного кадра. Мы ждём победителя в гости к нам в редакцию, чтобы получить обещанный приз. Как это сделать, сообщим дополнительно в личных сообщениях. А всем без исключения предлагаем полюбоваться февральским кадром, который также стал народным фаворитом
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