Кабмин вносит в Госдуму законопроекты, регулирующие работу самозанятых граждан

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроекты о порядке постановки на учет самозанятых граждан и продлении на 2019 год освобождения от уплаты НДФЛ получаемых ими выплат. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

Один из законопроектов предлагает уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Он также предусматривает продление на 2019 год действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Кроме того, работодатели — физические лица, пользующиеся такими услугами самозанятых граждан для личных, домашних или других подобных нужд, до 2019 года также будут освобождены от уплаты за них страховых взносов.

Другим законопроектом предлагается внести изменения в законодательство о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусматривающие возможность для физических лиц осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии их постановки на учет в налоговом органе.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства 29 марта 2018 года.