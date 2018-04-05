Обманутые дольщики поставили спектакль «Снести нельзя достроить»

— Мы устали ждать пространных обещаний достроить дома, в которые вложены наши деньги, и хотим, чтобы власти нас услышали. Мы неоднократно устраиваем шествия, пикеты, но чиновники делают вид, что не видят нас. Неужели тысячи обманутых людей, отдавших свои последние сбережения мошенникам, которым эти же власти и выдали разрешение на строительство, не достойны внимания? — считает одна из участниц-организаторов необычной акции Анна Кучерова

Ее проблема типична для многих обманутых дольщиков. В 2014 году молодая семья оформила ипотеку на двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Европейский», который должны были ввести в строй в первом квартале 2015 года. Однако застройщик не сдержал своих обещаний, и теперь на бывшем вертолетном поле красуются девять недостроенных остовов многоэтажек. Полиция задержала главу компании и его подчиненных, возбуждено уголовное дело, наложен арест на имущество, но что с того дольщикам, которые живут на съемных квартирах и продолжают платить взносы по ипотеке.

— Из всех послаблений — удалось снизить ипотечные проценты — с 12 до 10. И тем не менее продолжаем ежемесячно относить в банк около 20 тысяч рублей, а платить осталось еще 16 лет, притом что своего жилья так и нет, — говорит Анна Кучерова.

Всю свою боль от напрасного ожидания пострадавшие от строительных аферистов вложили в сказочную историю. И афишу к спектаклю сделали соответствующую: с помощью компьютерной графики чиновников одели в костюмы царя, вельмож и Бабы-яги.

Главный герой, обманутый дольщик Федот, обращается к Царю Ростовского государства за помощью. Однако его начинают гонять по инстанциям и ответственным специалистам. В итоге вместо дома он получает сказочный ковер, именуемый «дорожной картой».