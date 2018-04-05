В Краснодаре рабочие устроили массовую драку на стройке ЖК «Тургенев»

Краснодар . 5 апр. — Новая Кубань. В социальные сети попало видео, на котором на фоне строительных материалов дерутся более 20 людей, на головах некоторых из них строительные каски. Участники потасовки наносят друг по другу удары руками, ногами, пуская в ход и куски арматуры. Как сообщает автор ролика, инцидент произошел на территории строящегося ЖК «Тургенев» предположительно 29 марта.

Как прокомментировал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко , в полицию не поступало сообщений об этой драке. Однако на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств и причин случившегося. Устанавливаются личности участников потасовки.

По предварительным данным, в медицинские учреждения краевой столицы герои видео-ролика не обращались.