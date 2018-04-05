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4 предприятия в Красноярске погасили котлы, загрязнявшие воздух
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4 предприятия в Красноярске погасили котлы, загрязнявшие воздух 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Контрольные мероприятия проходили во всех районах города. Наиболее эффективной оказалась борьба с несанкционированными источниками выбросов в атмосферный воздух. В ходе проверок было обнаружено 5 подобных источников. В отношении двух организаций, расположенных в Советском и Центральном районах, работа отопительного оборудования временно приостановлена. Материалы переданы в суды. Еще два предприятия уже выслушали приговор. В Советском районе суд на 20 суток приостановил работу котельного оборудования на ООО «КомфортСтройМонтаж 24». Решением суда Кировского района на 11 суток приостановлена работа котлоагрегата ИП Гербера В. И.
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