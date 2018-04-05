4 предприятия в Красноярске погасили котлы, загрязнявшие воздух

Контрольные мероприятия проходили во всех районах города. Наиболее эффективной оказалась борьба с несанкционированными источниками выбросов в атмосферный воздух. В ходе проверок было обнаружено 5 подобных источников. В отношении двух организаций, расположенных в Советском и Центральном районах, работа отопительного оборудования временно приостановлена. Материалы переданы в суды. Еще два предприятия уже выслушали приговор. В Советском районе суд на 20 суток приостановил работу котельного оборудования на ООО «КомфортСтройМонтаж 24». Решением суда Кировского района на 11 суток приостановлена работа котлоагрегата ИП Гербера В. И.