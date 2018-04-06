В Челябинской области не хватает мужчин

По статистике, на каждую тысячу субъектов сильного пола в области приходится 1184 женщины. Всего в регионе проживает более 1 890 000 представительниц прекрасной половины и около 1 600 000 — мужчин. То есть женщин на 290 тысяч человек больше, пишет uralpress.ru.

Кроме того, в регионе численность людей среднего возраста отстает от количественного состава других возрастных групп. Статистика говорит о том, что в Челябинской области преобладает население в возрасте более 70 лет (на 1 января 2018 года 322 279 человек), заметили в «Южноуральской панораме» . Вторая по численности группа — 30-34-летних (303 193 человека), замыкает тройку молодежь 25-29 лет (266 792 человека).

Всего, по данным Челябинскстата, в начале 2018-го года в регионе «насчитали» около 3 493 000 жителей.