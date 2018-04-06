Бурков стал самым медийным губернатором Сибири 

Рейтинг российских губернаторов за март 2018 года опубликовала компания «Медиалогия».
Александр Бурков возглавил рейтинг губернаторов Сибири, заняв первое место с медиаиндексом 32 641,2. Он выиграл у главы Новосибирской области несколько пунктов и сместил его с первой строчки рейтинга. В целом по стране Бурков стал 16-ым.
Первую строчку рейтинга Бурков заработал, встречаясь с новым президентом хоккейного клуба «Авангард» Максимом Сушинским, так же на его продвижении сказались вручение ключей от мобильной экологической лаборатории и телеграммы губернатору Кемеровской области с соболезнованиями в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».