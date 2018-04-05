Ещё
Бурков поднялся в рейтинге влияния губернаторов благодаря встрече с Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурков поднялся в рейтинге влияния губернаторов благодаря встрече с Путиным 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков занял 26 место в рейтинге АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций) и закрепился в категории глав регионов с сильным влиянием. По мнению экспертов занять высокое место в рейтинге главе Омской области помогла мартовская встреча с Владимиром Путиным, после которой регион получил дополнительное финансирование.
«Мы обсуждали с Президентом вопросы, прежде всего, связанные со здравоохранением и образованием. И мы получили поддержку. В частности, предварительно из резервного фонда нам планируется выделить дополнительные средства на строительство детских садов и ремонт нескольких школ. А также есть договорённость об оказании помощи по приобретению ангиографической установки стоимостью 100 миллионов рублей, позволяющей выполнять полный спектр сосудистых процедур, и завершению строительства поликлиники на 1000 посещений в смену на Левобережье», — прокомментировал Александр Бурков.
Отметим, что первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, третье — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
АиФ-Омск: последние новости
Из Омска на службу в армию заберут 322 человека На омском ПО «Полёте» будут производить ракету «Ангару» В Омске с конца апреля начнут ездить дачные автобусы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма118
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова52
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции264
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании106
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»646
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение