Бурков поднялся в рейтинге влияния губернаторов благодаря встрече с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков занял 26 место в рейтинге АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций) и закрепился в категории глав регионов с сильным влиянием. По мнению экспертов занять высокое место в рейтинге главе Омской области помогла мартовская встреча с Владимиром Путиным, после которой регион получил дополнительное финансирование.

«Мы обсуждали с Президентом вопросы, прежде всего, связанные со здравоохранением и образованием. И мы получили поддержку. В частности, предварительно из резервного фонда нам планируется выделить дополнительные средства на строительство детских садов и ремонт нескольких школ. А также есть договорённость об оказании помощи по приобретению ангиографической установки стоимостью 100 миллионов рублей, позволяющей выполнять полный спектр сосудистых процедур, и завершению строительства поликлиники на 1000 посещений в смену на Левобережье», — прокомментировал Александр Бурков.