Ещё
Двух депутатов в Ярославской области лишили мандатов из-за деклараций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух депутатов в Ярославской области лишили мандатов из-за деклараций 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Двух депутатов муниципального совета Рыбинска лишат мандатов из-за того, что они забыли указать всё имущество и все свои долги в декларациях о доходах.
Декларации депутатов Игоря Палочкина и Андрея Скворцова перепроверили специалисты управления противодействия коррупции правительства Ярославской области и нашли большие несоответствия с реальностью.
— В результате проверки установлены факты предоставления депутатами Палочкиным и Скворцовым неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2015–2016 годы, — рассказали в аппарате муниципального совета Рыбинска. — Таким образом, депутатами допущено неисполнение обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции».
В частности, Андрей Скворцов, выбранный жителями избирательного округа № 12, скрыл свои долги в 40 миллионов рублей. На апрельском заседании муниципалитета Рыбинска депутаты вынесут вопрос о лишении его мандата. Второй депутат от микрорайона Слип Игорь Палочкин не стал дожидаться общественного обсуждения, а сам написал заявление о прекращении полномочий.
Все ярославцы могут попробовать стать депутатами, для этого нужно записаться в кандидаты.
76.ru: последние новости
Уголовное дело в отношении родителей, устроивших порно при ребёнке, передают в суд Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь» Смотри не вляпайся: куда денутся собачьи кучки с улиц Ярославля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции108
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»485
Российских олигархов ждет «сюрприз»440
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей47
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение