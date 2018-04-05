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Уральские клоуны уличили коллег из Австрии в плагиате самого успешного номера
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Уральские клоуны уличили коллег из Австрии в плагиате самого успешного номера 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Уральское клоунское трио «Без носков» обвиняет коллег из Австрии в плагиате их номера — одной из самых успешных реприз «Фотоаппарат». Об этом сообщает
E1.ru. Клоуны пока раздумывают, как привлечь недобросовестных коллег к ответу.
"Мой знакомый прислал мне ссылку на видео, как в австрийском цирке открывается новая программа, — рассказал участник трио Максим Карпов, — в одном из номеров было явное визуальное сходство с нашей репризой! Костюмы, реквизит, расстановка актеров, абсолютно всё. Мы поняли, что эти ребята просто скопировали наш номер в открытую. Только изменили концовку".
В номере «Фотоаппарат» охотник с ружьем пытается сфотографироваться вместе со своей охотничьей собакой и зайцем. Кадр, как назло, не получается. Фотоаппарат то делает снимок слишком рано, то поздно, то вообще выходит из строя. Тогда клоуны призывают на помощь одного из зрителей, но и он никак не может сделать фотографию.
E1 полагает, что этот номер уральских клоунов зарубежные конкуренты, скорее всего, подсмотрели в январе этого года на Международном фестивале цирка. Там «Без носков» завоевали серебряные награды, а зрители аплодировали им стоя.
Как запретить австрийцам копировать номер, уральцы еще не придумали. «Наши коллеги, которые работают не только в России, но и за рубежом, сказали, что это „нормально“. С одной стороны, это успех, потому что тебя начали копировать. Это признак того, что ты становишься профессионалом. С другой стороны, это беда, потому что эти люди разбазаривают твой репертуар».
Перспективы отстоять свою репризу выглядят туманно: «Мы пока не знаем, с чего начать. Если бы они копировали наш номер у нас в стране, то что-то можно было бы сделать с помощью Российского авторского общества. Но они копируют, находясь в Европе».
Фрагмент выступления клоунов из Cirkus Pikard в Люксембурге показал во время сюжета о гастролях канал N1. Видео опубликовано на  YouTube
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