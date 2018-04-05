Федеральные трассы Воронежа и Орла получат совместное финансирование

Для оптимизации и повышения эффективности работы Росавтодор планирует реорганизовать несколько подведомственных учреждений.

Об этом сообщает портал abireg.ru со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства. Предполагается централизация дирекций и нескольких структур в одну, путём объединения воронежского ФКУ «Черноземуправтодор» с орловским ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».

В настоящее время в структуру Росавтодора входят 40 федеральных казённых учреждений. В Воронеже ФКУ «Черноземуправтодор» с 2013 года возглавляет Александр Лукашук. В Орле руководителем ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» является Сергей Недялков. Кто возглавит объединённое управление пока неизвестно.

В пресс-службе Росавтодора отметили, что реорганизация не скажется на выполнении работ на объектах в регионах, все проекты будут выполнены в полном объёме.