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Федеральные трассы Воронежа и Орла получат совместное финансирование
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Федеральные трассы Воронежа и Орла получат совместное финансирование 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Для оптимизации и повышения эффективности работы Росавтодор планирует реорганизовать несколько подведомственных учреждений.
Об этом сообщает портал abireg.ru со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства. Предполагается централизация дирекций и нескольких структур в одну, путём объединения воронежского ФКУ «Черноземуправтодор» с орловским ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».
В настоящее время в структуру Росавтодора входят 40 федеральных казённых учреждений. В Воронеже ФКУ «Черноземуправтодор» с 2013 года возглавляет Александр Лукашук. В Орле руководителем ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» является Сергей Недялков. Кто возглавит объединённое управление пока неизвестно.
В пресс-службе Росавтодора отметили, что реорганизация не скажется на выполнении работ на объектах в регионах, все проекты будут выполнены в полном объёме.
Сообщение Федеральные трассы Воронежа и Орла получат совместное финансирование появились сначала на РИА 57.
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