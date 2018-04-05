Подпольный покерный клуб и игровой автомат обнаружили в Орехово‑Зуеве

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» при поддержке Главного управления Росгвардии по Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова , злоумышленники в нежилом здании, расположенном в поселке Пригородный, под видом кафе организовали покерный клуб. Заведение работало законспирировано, преимущественно в ночные часы. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты. О предстоящих покерных турнирах потенциальные игроки информировались при помощи SMS-рассылок.

Кроме того, в помещении магазина на улице Володарского правонарушители разместили игровой терминал, с помощью которого проводились азартные игры.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны 57-летний уроженец Закавказья и его 27-летний сын, являющиеся организаторами незаконного бизнеса, а также два активных участника группы в возрасте 31 и 54 лет», — отметила Петрова.

По ее словам, при проведении обысков в игровых заведениях оперативниками обнаружено и изъято два покерных стола, игровой терминал, колоды карт, игровые фишки различного номинала и другие предметы, необходимые для проведения азартных игр. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении одного — домашний арест.