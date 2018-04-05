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Прокуратура оспорила постановление Правительства области
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Прокуратура оспорила постановление Правительства области 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
По результатам мониторинга нормативных актов Правительства области в сфере предоставления субсидий областная прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства. Два административных исковых заявления по этому делу передали в суд с требованием исключить коррупционные факторы из нескольких постановлений Правительства.
Надзорное ведомство выявило, что в постановлениях областного Правительства право принимать решение о предоставлении бюджетных средств незаконно передали конкурсной комиссии. Речь идет о документах, где утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета на выделение микрозаймов организациям сферы кинообслуживания и кинопроката. Однако такими полномочиями может быть наделен только главный распорядитель бюджетных средств. В данном случае — министр финансов.
Комиссия не только нарушала требования бюджетного законодательства, но и незаконно сняла с министерства ответственность за нарушение условий предоставления субсидий.
В связи с нарушениями прокуратура потребовала исключить из нормативных правовых актов все коррупциогенные факторы. Однако в удовлетворении этих требований Правительство области отказало.
Далее вопрос решался уже в судебном порядке. Оренбургский облсуд частично удовлетворил требования прокуратуры. В законную силу решения суда еще не вступили.
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