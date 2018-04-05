Прокуратура оспорила постановление Правительства области

По результатам мониторинга нормативных актов Правительства области в сфере предоставления субсидий областная прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства. Два административных исковых заявления по этому делу передали в суд с требованием исключить коррупционные факторы из нескольких постановлений Правительства.

Надзорное ведомство выявило, что в постановлениях областного Правительства право принимать решение о предоставлении бюджетных средств незаконно передали конкурсной комиссии. Речь идет о документах, где утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета на выделение микрозаймов организациям сферы кинообслуживания и кинопроката. Однако такими полномочиями может быть наделен только главный распорядитель бюджетных средств. В данном случае — министр финансов.

Комиссия не только нарушала требования бюджетного законодательства, но и незаконно сняла с министерства ответственность за нарушение условий предоставления субсидий.

В связи с нарушениями прокуратура потребовала исключить из нормативных правовых актов все коррупциогенные факторы. Однако в удовлетворении этих требований Правительство области отказало.

Далее вопрос решался уже в судебном порядке. Оренбургский облсуд частично удовлетворил требования прокуратуры. В законную силу решения суда еще не вступили.