Рога против Гитлера

Когда гитлеровские войска начали наступление на советское Заполярье со стороны Норвегии Финляндии , командование Красной армии задалось вопросом: каким образом доставлять боеприпасы и продовольствие на фронт в условиях крайнего Севера? Ответ на этот вопрос оказался очевидным: олени. «Лента.ру» рассказывает о том, как в годы Великой Отечественной оленеводы помогли победить нацистскую Германию

Ночь темная — хоть глаз выколи, дул сильный ветер, по земле гуляла поземка, и только вдали виднелись огни аэродрома, служившего базой гитлеровским войскам. По снегу осторожно передвигались люди в белых маскировочных халатах и олени. Дело было в области Петсамо, которая сейчас входит в состав Мурманской области как Печенгский район. В 1942 году Петсамо вновь принадлежал Финляндии, после короткого периода, в который она была присоединена к СССР.

Бойцы, пробиравшиеся к аэродрому, были красноармейцами, готовящимися к диверсионной операции. Но почему с ними были олени? «Оленей не слышно. Это не лошадь, которая неожиданно может заржать и испортить все дело. Подобрались незаметно, переждали, пока фашисты улягутся, а потом внезапно налетели», — вспоминал участник этого рейда Ефим Горбунов. Операция прошла успешно — бойцы перебили охрану, взорвали самолеты и горючее и успешно скрылись. Гитлеровцы попытались догнать нападавших, но те словно растворились в ночной мгле.

Это был не единичный случай применения оленей в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. На Карельском фронте принимались все усилия для того, чтобы не дать врагу, идущему со стороны Финляндии и Норвегии, захватить советское Заполярье. Основной проблемой в условиях крайнего Севера, конечно же, было снабжение войск, а значит и транспортного сообщения. В регионе практически не было дорог, и местность в зимнее время была скрыта плотным покровом снега. Даже на тракторе тут нельзя было проехать — а речь шла о перевозке боеприпасов и снаряжения для тысяч солдат.

Именно тогда было принято единственно правильное в таких условиях решение: создать оленно-транспортные подразделения, подчиненные 14-й армии, развернутой в регионе. Командование взводов составили опытные оленеводы-саамы и ненцы.

Преимущество оленя как транспортного средства было очевидно. Это выносливое животное, способное проходить по насту в упряжке до 80 километров в день. Для обеспечения его питания не нужно везти с собой запас корма — олень сам ищет себе пропитание и в тундре, и в лесной чаще. Он вынослив, морозоустойчив, а главное — практически бесшумен, в отличие от лошадей, которые могут в самый ответственный момент громко заржать.

Помимо доставки снабжения на фронт, олени выполняли и другую важную функцию — доставка раненых с фронта в госпитали. Единственной альтернативой этим животным были кукурузники, но для них как минимум нужна разгонная полоса, да и гитлеровцы и их союзники легко сбивали эти легкие самолеты. Поэтому именно оленям принадлежит заслуга того, что за время войны с фронта удалось вывезти около 10 тысяч раненых.

Впервые оленей стали использовать в фронтовых условиях во время Советско-Финской войны, но ощутить то, насколько незаменимы в Заполярье эти животные, Красной армии довелось именно в годы Великой Отечественной. Изначально было создано три оленно-транспортных дивизиона, в каждом из котором служили по 150 человек, 1000 оленей и 15 оленегонных лаек. Впоследствии были организованы еще четыре, один из которых был передан 19-й армии Карельского фронта, которая была создана позже 14-й, в марте 1942 года.

Но это будет позже. А в сентябре 1941 года все началось с того, что начальник строевого управления Северного флота выслал запрос начальнику штаба Архангельского военного округа на призыв пятидесяти оленеводов, которые бы составили костяк будущих подразделений. Уже к середине октября того же года удалось подготовить к участию в боевых действиях около 4 тысяч оленей, 80 ездовых и около 700 саней. Основной проблемой стали сани и упряжь — кожи не хватало, делать их было не из чего, и тогда было принято решение просто собрать недостающие у оленеводов.

В такой ситуации оставшимся в тылу приходилось несладко. «Мама рассказывала, когда отца увезли на фронт, вся тяжесть легла на женские плечи. В основном пастушили наши матери. Говорят, что когда уезжали на фронт, увезли все свои стада, готовые сани, упряжки, даже не было ружья, нечем было стрелять», — рассказывала в интервью «5 каналу» оленевод Людмила Булыгина.

Как пишет член общества краеведов НАО Юрий Канев, тяжелее всего в оленно-транспортных подразделениях приходилось ненцам, которые плохо знали русский язык. Из-за этого они плохо понимали указания командующих, а те не всегда стремились войти в положение представителей коренных народов. Более того, некоторые активно мешали призванным заниматься тем, что они умели лучше всего. Например, сохранилось свидетельство начальника Ненецкого эшелона о некоем окружном комиссаре, не только вмешивавшимся в деятельность оленеводов со своим «экспертным мнением», но и оскорблявший их. Тем не менее, пять оленно-транспортных дивизионов были сформированы и отправлены на фронт в кратчайшие сроки.

Активное участие в боевых действиях оленно-транспортные отряды принимали в 1942-1944 годах. Как и всем остальным, им приходилось жить и воевать в экстремальных условиях, ночуя в снежных ямах, покрытых плащ-палатками, без дров, зачастую без нормальной еды, с которой всегда были перебои. Тем не менее, даже в таких условиях задачи, для которых подразделения были созданы, выполнялись успешно.

Поначалу гитлеровцы не обращали внимания на оленьи упряжки — ездят местные, — и ладно. Но продолжалось это недолго, противник понял, что именно олени подвозят красноармейцам боеприпасы, и тогда на нартах стало небезопасно ездить даже ночью.

Поэтому для маскировки оленей приходилось идти на разные ухищрения. Как вспоминал фронтовик Алексей Ледков, служивший в одном из оленно-транспортных отрядов, для этого животным шили маскхалаты или красили животных в белый цвет. Впрочем, иногда маскировка не нужна — как во время задания, которое получил однажды Ледков. Ему предстояло проехаться мимо линии врага, чтобы вызвать огонь на себя и обнаружить боевые точки противника. По его рассказу, он пронесся перед пулеметами гитлеровцев на упряжке, вопя во все горло. Сначала те опешили, а потом начали стрелять, но Ледкова к тому времени и след простыл, а штаб получил важную информацию.

На оленях перевозили не только боеприпасы и транспортировали раненых — с помощью них доставляли к линии фронта целые батареи 77-миллиметровых орудий. Для перевозки их на длинную дистанцию требовались десятки грузовых и легковых нарт. А если нужно было транспортировать одно орудие на близкое расстояние, его устанавливали на лыжи, которые олени просто тянули за собой. Немалую роль играли оленно-транспортные войска в доставке корреспонденции. На них даже объезжали позиции генералы — например, командующий 14 армией Владимир Щербаков . К тому же, на специальных больших нартах возили моторы подбитых самолетов, весящих более полутонны.