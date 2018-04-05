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«Очень трогательный подарок»: Сергей Лазарев похвалился презентом от поклонников
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«Очень трогательный подарок»: Сергей Лазарев похвалился презентом от поклонников 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Практически все знаменитости получают подарки от своих поклонников. Это могут быть цветы после концерта, игрушки, сувениры и многое другое. Почитатели таланта популярного певца Сергея Лазарева пошли немного дальше и сделали ему довольно оригинальный презент, фотографию которого он и решил продемонстрировать подписчикам в личном микроблоге.
Известный певец и актер Сергей Лазарев мало того, что собирает полные концертные залы вне зависимости от их вместимости на каждом своем выступлении, так еще и пользуется невероятной популярностью в социальных сетях. Только на аккаунт в Инстаграме у него подписано почти три миллиона человек. И вот им артист решил продемонстрировать необычный подарок, полученный от многочисленных поклонников. «Очень трогательный подарок от поклонников! Спасибо»
Кукла, изображающая артиста с сыном на руках и преданным четвероногим другом в ногах, очень понравилась его подписчикам. Они оценили оригинальный подход к презенту и особенно отметили, что изображенный ребенок знаменитости получился даже больше похож на оригинал, нежели сам Лазарев. «Прелестно вышло» «Как живой, красивая кукла!» «Никитка — очень похож! И пальчик — первый во всём!» «Любят тебя, Серёжа! Есть за что! Подарок замечательный!» «Выражена вся его сущность-чем живёт, кого любит. Вот я такой — весь на виду!» «Как прикольно, особенно Никита… Очень похож!» «Классный, оригинальный подарок!» «Сынок особенно похож получился!» Что интересно, часть Интернет-пользователей разглядела в этой кукле совершенно другого артиста. Они тут же начали в шутку спрашивать, почему это Лазареву подарили игрушечного Диму Билана и почему тот держит на руках сына Сергея, намекая на сходство двух певцов.
А несколько дней назад трехлетний наследник Сергея Лазарева очаровал поклонниц своего звездного родителя, когда трогательно запел детскую песню из старого советского мультфильма.
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