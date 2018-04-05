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Как Ким Кардашьян выглядела до операций
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Как Ким Кардашьян выглядела до операций 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ким хвастается яркой внешностью и уверяет всех, что это вовсе не результат работы пластических хирургов. Но как, в таком случае, она объясняет эти невероятные метаморфозы?
Вообще-то, в юности Ким выглядела довольно неплохо. Аппетитные формы, бюст 3-его размера — но никаких признаков бедер и ягодиц, которые сегодня стали ее визитной карточкой.
В 2005 она выглядела юной и максимально свежей.
А вот уже 2009. Изменения во внешности очевидны.
В 2014 Ким вышла замуж за Канье. Здесь она нам нравится больше всего.
Ким неоднократно отрицала ринопластику. Простите, но коррекция носа заметна даже человеку, максимально далекому от индустрии красоты.
Кардашьян не согласна и с обвинениями в маммопластике. Однако, ее грудь выглядит просто идеально: наверняка операция была и не одна.
Вот коррекцию линии живота Ким признает. Она избавлялась от лишнего веса с помощью диеты, затем активно занялась спортом и провела несколько операций по абдоминопластике и липосакции.
И вот так она выглядит сегодня. Без пластической хирургии явно не обошлось, что бы там по этому поводу не говорила сама Ким.
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