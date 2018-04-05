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Видео дня: модельер Марк Джейкобс созвал танцевальный флэшмоб для помолвки с бойфрендом
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Видео дня: модельер Марк Джейкобс созвал танцевальный флэшмоб для помолвки с бойфрендом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Для помолвки Марк Джейкобс выбрал день рождения возлюбленного, поэтому сперва тот думал, что внезапный танцевальный флэшмоб в кафе посвящен именно этому празднику. На видео хорошо заметно, как удивился Дефранческо, когда Джейкобс встал на одно колено и сделал ему предложение — на которое, очевидно, получил «Да».
— подписал трогательный ролик Марк Джейкобс у себя в Instagram.
Ранее публичную помолвку провел актер Идрис Эльба. Перед премьерой своего режиссерского дебюта Yardie он вывел на сцену свою девушку, 29-летнюю «Мисс Ванкувер» Сабрину Даур, и опустился перед возлюбленной на одно колено.
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Фото:Instagram
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