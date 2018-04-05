Видео дня: модельер Марк Джейкобс созвал танцевальный флэшмоб для помолвки с бойфрендом 

Для помолвки Марк Джейкобс выбрал день рождения возлюбленного, поэтому сперва тот думал, что внезапный танцевальный флэшмоб в кафе посвящен именно этому празднику. На видео хорошо заметно, как удивился Дефранческо, когда Джейкобс встал на одно колено и сделал ему предложение — на которое, очевидно, получил «Да».
— подписал трогательный ролик Марк Джейкобс у себя в Instagram.
Ранее публичную помолвку провел актер Идрис Эльба. Перед премьерой своего режиссерского дебюта Yardie он вывел на сцену свою девушку, 29-летнюю «Мисс Ванкувер» Сабрину Даур, и опустился перед возлюбленной на одно колено.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram