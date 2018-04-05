Видео дня: модельер Марк Джейкобс созвал танцевальный флэшмоб для помолвки с бойфрендом 

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Настя Каменских показала пышные бедра в бикини, а поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян

Ольга Серябкина заговорила о своей беременности

Благотворительный бал фонда им. М. Рудяка: Решетова в смелом мини зажгла под трек Тимати, а Ханна показала беременный живот