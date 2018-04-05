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Доля свободных помещений на главных улицах Москвы может сократиться в 2 раза к ЧМ‑2018
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Доля свободных помещений на главных улицах Москвы может сократиться в 2 раза к ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Доля вакантных помещений на центральных и пешеходных улицах Москвы может сократиться в два раза в преддверии чемпионата мира по футболу, пишет в четверг газета «Коммерсант».
«Прогнозируемое на фоне чемпионата мира по футболу увеличение трафика ресторанов, сувенирных и спортивных магазинов стимулирует владельцев таких заведений искать новые помещения для развития бизнеса. Как следствие, доля вакантных помещений на центральных и пешеходных улицах Москвы во втором квартале этого года может сократиться в два раза. Но далеко не всем объектам удастся продолжить работу после окончания спортивных матчей», — говорится в материале.
Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018), который будет проводиться в России с 14 июня по 15 июля, может оказать значительное влияние на рынок стрит-ритейла в Москве во втором квартале. Такие прогнозы приводятся в исследовании Colliers International. Консультанты ожидают, что доля вакантных помещений в пешеходных зонах и на центральных торговых улицах может сократиться почти в два раза — с текущих 5–6% до 3–3,5%.
«Сокращение будет происходить за счет наиболее популярных туристических локаций, включая Арбат, Никольскую, Тверскую, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Большую Дмитровку и Петровку», — прогнозирует руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International Екатерина Подлесных.
Дополнительный спрос на помещения стрит-ритейла перед ЧМ-2018 прежде всего формируют заведения общепита, считает эксперт. По ее расчетам, число заявок от них во втором квартале увеличится на 10%, а суммарная доля рестораторов в общей структуре арендаторов вырастет с текущих 39% до 41–42%.
По прогнозам Ростуризма, в период ЧМ-2018 Россию посетят 1,5 миллионов туристов, которые могут потратить в стране около 2 миллиардов долларов. В Colliers International полагают, что наибольший эффект будет заметен в Москве, где запланированы 12 матчей чемпионата. Но руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев ждет, что за счет активного развития ресторанов, кафе, магазинов сувенирных и кондитерских изделий снижение вакантности на основных торговых улицах во втором квартале будет заметно и в Санкт-Петербурге.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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