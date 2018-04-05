Карточный притон ликвидирован в Орехово‐Зуеве

Подпольный покерный клуб ликвидировали в подмосковном Орехово‐Зуеве. В самый разгар азартных игр в помещение ворвались бойцы Росгвардии.

Свою деятельность злоумышленники развернули в нежилом здании под видом кафе. Посторонние попасть в клуб не могли, собиралась строгая конспирация. Турниры по покеру проводились по ночам, постоянных клиентов приглашали на них с помощью

смс-рассылки

В ходе проведения

оперативно-розыскных

мероприятий полицейскими установлены и задержаны

57-летний

уроженец Закавказья и его 27-летний

сын, являющиеся организаторами незаконного бизнеса, а также два активных участника группы в возрасте 31 и 54 лет — Татьяна Петрова , начальник

пресс-службы

Всего было изъято два покерных стола, карточные колоды и игровые фишки. На данный момент трое задержанных находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом.