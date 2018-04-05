СМИ: вслед за лекарствами маркировку хотят распространить и на продукты

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку еще ряда товаров. Ведомство направило в правительство РФ письмо с их перечнем, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. В список, кроме непродовольственных товаров — духов, шин, одежды, бытовой химии, постельного белья — попали и продукты, в том числе детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, а также молочная продукция. Обсуждения перечня идут постоянно, заявил изданию федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет. Сейчас в России действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств и табачных изделий. С 1 июня планируется запустить эксперимент по маркировке обуви. Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров. Оператором системы может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings («Петер-сервис», 50%), госкорпорации «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%).