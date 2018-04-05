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Почти 500 тысяч уникальных посетителей узнали актуальные новости Вологды на сайте Вологда.РФ
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Почти 500 тысяч уникальных посетителей узнали актуальные новости Вологды на сайте Вологда.РФ 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сайт Вологда.РФ отмечает свой первый день рождения. Информационный портал начал работать 5 апреля 2017 года.
За 12 месяцев на ресурсе было размещено 9036 новостей. Журналисты в формате текстовых и видео новостей освещают все сферы жизни Вологды: образование, градостроительство, городское хозяйство, культуры и спорт. Не остаются без внимания и важные федеральные новости, касающиеся большинства вологжан.
«В Вологде много информационных агентств, но наша задача — работать на достойном профессиональном уровне. Журналисты освещают ключевые городские события, освещают работу городских властей, вместе с жителями разбирают и помогают решать сложные вопросы, вместе с вологжанами отмечают праздники. МЫ всегда рядом с нашими читателями и зрителями. Мы рады, что за год нас посетило такое количество пользователей, это еще раз показывает важность и актуальность нашей работы», — подчеркнула директор МАУ ИИЦ «Вологда-Портал» Елена Земчихина.
За год сайт Вологда.РФ посетило 487 123 уникальных посетителя. Они читали новостные и аналитические материалы, смотрели он-лайн трансляции городских событий, участвовали в интернет-голосовании. Всего информационный портал за год собрал 1,99 млн просмотров.
Вологда.рф: последние новости
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