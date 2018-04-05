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Студенты-губкинцы выступили перед экспертной комиссией
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Студенты-губкинцы выступили перед экспертной комиссией 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В конце марта в Губкинском университете прошел бизнес-кейс «Влияние мировых вызовов на нефтегазовую отрасль России и пути их преодоления», в рамках которого команды заранее выполнили задание, чтобы презентовать его результаты экспертной комиссии.
Студенты предложили решения пяти важнейших проблем, которые на профессиональном сленге называются upstream и downstream. Для их решения губкинцы предложили использовать инновационные технологии.
Студентами был проведен анализ и сравнение темпов развития нефтегазовой отрасли в России и за ее пределами и выявлены основные проблемы российского ТЭК.
По итогам мероприятия была выбрана команда-победитель, а все участники награждены дипломами и памятными призами.
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