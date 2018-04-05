«Водный союз» в паводок готов использовать военную технику

В связи с наступлением весеннего половодья производственные и технические службы АО «Водный Союз» усилили контроль за состоянием сетей и сооружений. На предприятии создан резерв необходимых химических реагентов, инструментов, спецодежды и материалов, проверена работоспособность всех агрегатов на насосных станциях. В подразделениях организованы круглосуточные дежурства. Службы компании, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.

«Подготовлены 19 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ, укомплектованных необходимыми средствами малой механизации, готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации в ежесуточном режиме. Авто— и спецтехника предприятия подготовлена к работе в условиях паводка», — отметил руководитель акционерного общества «Водный союз» Владимир Овсянников

Он уточнил, что две военные машины — амфибии — также готовы к несению службы в период паводка. «При возникновении ЧС, как это было в 2004 году, именно на них мы перевозили людей из подтопленного поселка Смолино, а также рабочие смены на Арбинские очистные сооружения, которые при больших паводках остаются окруженными водой», — сказал руководитель компании.

В период паводка одним из основных вопросов является контроль качества воды, подаваемой потребителям. «Технологии очистки и проверки качества воды отработаны годами и показали свою эффективность. В период обильного таяния снега для сохранения высокого качества питьевой воды будет увеличено количество отборов проб», — пояснил Владимир Овсянников.

«Еженедельно вся информация по качеству питьевой воды передается в Управление Роспотребнадзора по Курганской области », — резюмировал руководитель ресурсоснабжающей организации.