Будённовские виноградники — самые урожайные на Ставрополье

Будённовский район стал региональным лидером по производству винограда, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минсельхоза по СК.

Сельхозпроизводители Будённовского района рассказали об успехах прошлого года на экономической конференции с участием замминистра краевого Минсельхоза и глав районных муниципалитетов. Главный повод местных аграриев для гордости — самый богатый урожай винограда в крае: более 19 000 тонн за 2017 год. Кроме того, производители отметили рекордный для района урожай зерновых — 553 000 тонн.

На конференции поговорили о планах на 2018 год. Аграрии продолжают увеличивать площадь орошаемых земель и собираются построить и реконструировать мелиоративные системы на 260 гектарах.