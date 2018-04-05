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20-летнего агронома в Костромской области готовы посадить на 20 лет
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20-летнего агронома в Костромской области готовы посадить на 20 лет 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Выращивание марихуаны не довело до добра, узнал KOSTROMA.TODAY. 20-летний житель Нерехты решил вырастить марихуану — но, видимо, не читал российских законов.
Как рассказали в областной прокуратуре, парень закупил семена в Интернете и там же нашел инструкцию по выращиванию марихуаны. Эксперимент в садоводстве оказался успешным: растение выросло на заглядение.
Если бы парень использовал результаты своего труда только для себя — то, вероятно, никто бы об этом не узнал. Однако он продал около 0,8 грамма своему приятелю и получил за это 500 рублей. А тому еще не исполнилось 18 лет.
В итоге садовод попал под одну из самых тяжелых статей российского УК — п. «в» ч. 4 ст. 228.1 — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении несовершеннолетнего.
В итоге сейчас молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, то есть он может провести в колонии столько же лет, сколько ему сейчас. В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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