Женщина пожаловалась на головную боль: виновником оказался паук, который поселился в ухе

Жительница Карнатаке была доставлена ​​в больницу после жалоб на сильную головную боль и странные ощущения в ухе. Врачи внимательно осмотрели бедняжку и обнаружили настоящее гнездо паука.

Из уха девушки внезапно вылез большой паук. Оказалось, что Лакшми уснула на веранде днем, а проснувшись почувствовала сильную головную боль и какое-то покалывание.

Сама Лакшми не смогла обнаружить причину боли и решила отправиться в больницу. По счастью, паук вылез сам и еще не успел нанести никакого вреда здоровью женщины.