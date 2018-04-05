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Женщина пожаловалась на головную боль: виновником оказался паук, который поселился в ухе
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Женщина пожаловалась на головную боль: виновником оказался паук, который поселился в ухе 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Жительница Карнатаке была доставлена ​​в больницу после жалоб на сильную головную боль и странные ощущения в ухе. Врачи внимательно осмотрели бедняжку и обнаружили настоящее гнездо паука.
Из уха девушки внезапно вылез большой паук. Оказалось, что Лакшми уснула на веранде днем, а проснувшись почувствовала сильную головную боль и какое-то покалывание.
Сама Лакшми не смогла обнаружить причину боли и решила отправиться в больницу. По счастью, паук вылез сам и еще не успел нанести никакого вреда здоровью женщины.
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