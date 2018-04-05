Найдены нарушения в 300 объектах массового пребывания в Ульяновской области

Проверки торговых центров по всей стране проводятся после трагедии в Кемерово , где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека.

"На данный момент региональными органами прокуратуры совместно со специалистами проверены более 350 объектов из 363, на 300 из которых выявлены нарушения", — говорится в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, вскрыты многочисленные факты отсутствия установок пожарной сигнализации, блокировки запоров на дверях эвакуационных выходов, необеспечения необходимым количеством огнетушителей, прокладки горючих кабель-проводов электропроводки и воздуховодов на подвесных потолках, неисправности систем автоматических систем пожаротушения и противодымной защиты, хранения под лестничными маршами горючих материалов и другие.

"В частности, в Центре по работе с подростково-молодежными клубами на бульваре Фестивальном в специальном шкафу отсутствовал пожарный ствол, в Школе детского танца на бульваре Новосондецком на системе ввода холодной воды в здание был установлен прибор, значительно усекавший пропуск противопожарного расхода соответствующего коммунального ресурса", — сказано в сообщении.

По результатам проверок возбуждены 128 дел об административных правонарушениях, направлены в суды 19 исков о приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов, внесены 58 представлений. Часть объектов уже приостановили деятельность. Это ТРЦ «Альянс» на улице Рябикова, кинотеатр «Луна» и «КвестДром» на улице Камышинской, детская игровая зона «Лазертаг», а также детские площадки «ИгроПарк» и «Чемпион» в ТЦ «Пушкаревское кольцо» на Московском шоссе.

Кроме того, прокуратура по ряду выявленных нарушений готовит материалы для передачи в следственные органы для возбуждения уголовных дел по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).