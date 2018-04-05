Не прочли этикетку. Почему ошиблись ульяновские медики?

Очередной скандал в здравоохранении: 27-летней Екатерине Федосковой после операции в Центральной медсанчасти Ульяновска 15 марта был введён формалин вместо физраствора. Сейчас пострадавшую спасают в Москве.

Как произошла такая чудовищная ошибка, в каком состоянии находится пациентка, и понесут ли ответственность виновные — вот вопросы, на которые ждут ответа не только родственники Екатерины, но и жители области, которым предстоит в скором времени воспользоваться медпомощью…

Виновных накажут, больную навестят

О том, каково на сегодняшний день состояние Екатерины Федосковой, нам сообщил Павел Дегтярь, главврач областной клинической больницы, где пациентку спасали в течение четырёх дней перед отправкой спецрейсом в Москву.

— Пациентка проходит лечение в ФМБА, находится в стабильно тяжёлом состоянии с положительной динамикой. В сознание пришла. Отключен аппарат искусственной вентиляции легких, — сообщил главврач.

На аппаратном совещании регионального правительства 2 апреля министром Абдулловым была озвучена и причина происшествия: «Персонал не прочитал название при подаче нового флакона при проведении операции». Министр обещал оказать всю необходимую помощь семье. Ранее он же сказал, что за инцидент ответят все виновные. Губернатор Морозов на том же совещании пообещал навестить землячку в Москве. Между тем региональным Следкомом возбуждено уголовное дело, идёт расследование. Стало известно, что вся бригада медиков из 6 человек уволена, а главврачу медсанчасти объявлен выговор.

В памяти жителей региона остались и другие примеры врачебных ошибок. Таких, например, как гибель пациента, доставленного в Старомайнскую Центральную больницу в сентябре 2015-го из-за неправильного диагноза, и гибель новорождённого в перинатальном центре областной больницы в июле 2014-го из-за непрофессионализма гинекологов… У каждой ошибки, повлекшей тяжкие последствия, — своя причина.

Загнанный врач

О том, случайны или системны подобные происшествия, мы спросили депутата Госдумы РФ врача по профессии Алексея Куринного. По словам парламентария, в тех же США по причине врачебных ошибок ежегодно гибнет около 50 тысяч человек, в России, учитывая численность населения, можно предположить, что этот показатель где-то вдвое ниже. А в официальную статистику попадает 300-400 смертей по всей России в год.

— Способствует таким ошибкам, в частности, возрастающая нагрузка. Ни для кого не секрет, что зарплата медикам растёт не столько за счёт роста финансирования, сколько за счёт увеличения нагрузки на них. Загнанный врач или загнанная медсестра более склонны совершать ошибки, невнимательно относиться к своим профессиональным обязанностям. После 15 дежурств подряд любой специалист будет несколько зашорен, — сказал Алексей Куринный.

Депутат сообщил, что наша медицина недофинансирована минимум вдвое. Чтобы хотя бы соответствовать критериям Всемирной организации здравоохранения, её необходимо финансировать на 6% ВВП. Реальное же финансирование из всех государственных, бюджетных источников производится в лучшем случае на 3-4%.

Ульяновским медикам памятно январское повышение зарплат до уровня, предусмотренного майскими президентскими указами 2012 года, которое чуть не обернулось финансовым крахом отрасли. В итоге повышение пришлось заметно урезать.

Кстати, усиление нагрузки на медработников считают причиной врачебных ошибок лишь 3% участников опроса, размещённого на нашем сайте. С тем, что уровень здравоохранения падает из-за недофинансирования, согласны 14%. Подавляющее большинство участников опроса (83%) согласились с вариантом: «Ошибок всё больше, поскольку уровень подготовки специалистов всё хуже». И ни один участник не выбрал вариант: «У нас замечательные медики, а от ошибок не застрахован никто».