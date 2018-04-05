Ещё
В США капеллан ВМС отправлен в отставку после того, как его застали за сексом в баре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США капеллан ВМС отправлен в отставку после того, как его застали за сексом в баре 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В США капеллана ВМС отправили в отставку в прошлом месяце после того, как его засняли на видео во время занятия сексом с женщиной в пабе в Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает
USA Today
Об отставке Лофтена Торнтона в связи с «утратой доверия» было объявлено 20 марта, сообщил полковник Тед Вонг. Торнтон занимал пост капеллана в корпусе резерва морской пехоты, базирующегося в Новом Орлеане. Он служил в ВМС с 1992 года.
Вонг отказался пояснить, что именно послужило причиной отставки капеллана, однако неназванные источники в ВМС подтвердили, что командование изучило видео, на котором Торнтон занимается сексом с женщиной в пабе Crown & Anchor, расположенном неподалеку от военной базы.
Владелец паба Нил Тиммс сообщил, что парочка действительно занималась сексом перед заведением у дороги, где стоят столики для пикника. Тиммс, по его словам, дал показания властям по этому поводу. Сам Торнтон на просьбу прокомментировать отставку не ответил.
Тед Вонг подчеркнул, что в корпусе морской пехоты серьезно относятся ко всем обвинениям против любого из военнослужащих, и каждое из них тщательно расследуется.
Капелланы включены в структуру ВМС США. В их функции входит богослужение среди военнослужащих, контроль за их моральным состоянием, отпевание умерших и погибших. Кандидаты от священников проходят сертифицированную подготовку.
Это не первый секс-скандал в морской пехоте США за последнее время. Так, в прошлом году сообщалось, что действующие и бывшие морские пехотинцы в группе Facebook часто делились друг с другом откровенными фотографиями женщин без их согласия. К нескольким морским пехотинцам было применено наказание.
Кроме того, расследовалось предъявленное двумя женщинами обвинение в сексуальных домогательствах со стороны офицера, проходящего службу на базе ВМС в Куантико (штат Вирджиния).
Newsru.com: последние новости
Племянница Скрипаля рассказала о планах забрать его дочь Юлию из Британии Патриарх Кирилл рассказал на литургии в храме Христа Спасителя о правильном отношении к деньгам "Коммерсант" узнал о трудоустройстве Тулеева в кемеровский парламент
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции119
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»491
Российских олигархов ждет «сюрприз»449
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей49
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение