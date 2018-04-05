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Власти Советского района встретились с жителями, не согласным со сменой УК
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Власти Советского района встретились с жителями, не согласным со сменой УК 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 3 апреля, в администрации Советского района начались встречи со старшими по домам и активистами домов, где в конце прошлого — начале текущего года произошла смена управляющей организации — 48 МКД в районе перешли от управляющей компании «ЖКС» к «Возрождению», сообщает администрация Самары.
Поводом для общения стали обращения, поступившие в районную администрацию от жильцов, не согласных со сменой управляющей организации.
В ходе встреч глава Советского района Вадим Бородин и представители профильных департаментов вместе с жителями досконально разбираются с каждым конкретным домом.
«Мы разъясняем гражданам, что только они сами могут решать, какой организации доверить управление домом. Никто не имеет право оказывать давление на жильцов, диктовать им условия», — подчеркнул Вадим Бородин.
В случае если жители считают, что смена УК произошла без учета мнения большинства или у них есть сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы. При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.
С другой стороны, при проведении общего собрания собственников многоквартирных домов в обязательном порядке должны уведомляться все заинтересованные участники. Так, если в МКД есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, о предстоящем собрании необходимо оповестить департамент управления имуществом Самары. Именно о факте неисполнения именно этого требования законодательства при проведении собрания в одном из домов стало известно в ходе встречи в администрации района.
«В доме есть муниципальные квартиры — нас должны были оповестить о проведении собрании. Мы предложили этому дому провести собрание и, как положено, за 10 дней известить об этом департамент», — рассказал заместитель руководителя департамента управления имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик.
После соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК.
«Главный, кто сегодня определяет, кого нанять — это житель. Главный, другого нет! Мы не встаем на сторону той или иной управляющей компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию — это наш гражданин», прокомментировал происходящеепервый заместитель главы Самары Владимира Василенко.
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