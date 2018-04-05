«Мощный старик»: Маликов стал полностью седым

Заботы о новорожденном сыне изменили певца до неузнаваемости.

Появление в семье маленьких детей, конечно же, любого родителя делает прежде всего счастливее, а значит, и краше, однако уход за новорожденным также и тяжелый труд, рассказами о котором делятся далеко не все. Instagram что звезд, что обычных людей забит в основном радужными картинками в духе «ми-ми-ми»: вот малыш кушает кашку и улыбается, а следом за ним блаженствуют и мама с папой. А вот про бессонные ночи и другие проблемы прочесть можно разве что в специализированной медицинской литературе. Другое дело — Дмитрий Маликов

Певец, который за несколько дней до своего 48-летия стал отцом во второй раз (напомним, 24 января этого года у него родился сын Марк), поделился в своем микроблоге фотографией отцовства, как оно есть. «Мощный старик!» — так иронично подписал снимок сам знаменитость, акцентируя внимание на то, что он стал полностью седым. «Не старик, а папа малыша», — тут же возразили поклонники в комментариях, подбадривая молодого отца.

Мощный старик! #взглядустремленныйвбудущее #слюбовьюклюдям #самоирониянашевсе

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

4 Апр 2018 в 10:23 PDT «Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика — и вот Бог услышал его молитвы», — делилась с нашим изданием его супруга Елена Маликова , когда мальчик только родился. Что ж, теперь остается только пожелать этой паре терпения, поменьше стресса и седых волос!

Принять участие в опросе «Какие фото о своем материнстве/отцовстве выкладываете вы?» в полной версии материала на сайте Woman's Day «Семья — это команда»: первое фото новорожденного сына Маликовых

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