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Ким Кардашьян довела своих троих детей до слез, но сделала идеальный семейный портрет
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Ким Кардашьян довела своих троих детей до слез, но сделала идеальный семейный портрет 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Новая семейная фотография Ким, на которой присутствует и ее муж Канье Уэст, и все трое их детей — новорожденная Чикаго и подросшие Сейнт и Норт — была сделана в минувшие выходные во время празднования католической Пасхи. Но стройный кадр дался звезде реалити с большим трудом.
— подеолилась Ким в подписи к семейному портрету в Instagram. Впрочем, кажется, он получился идеальным — разве что выражения лиц Канье и Ким говорят сами за себя и знакомы каждому, кто когда-либо пытался справиться сразу с несколькими детьми.
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Фото:Instagram
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