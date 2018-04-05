Ким Кардашьян довела своих троих детей до слез, но сделала идеальный семейный портрет 

Новая семейная фотография Ким, на которой присутствует и ее муж Канье Уэст, и все трое их детей — новорожденная Чикаго и подросшие Сейнт и Норт — была сделана в минувшие выходные во время празднования католической Пасхи. Но стройный кадр дался звезде реалити с большим трудом.
— подеолилась Ким в подписи к семейному портрету в Instagram. Впрочем, кажется, он получился идеальным — разве что выражения лиц Канье и Ким говорят сами за себя и знакомы каждому, кто когда-либо пытался справиться сразу с несколькими детьми.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram