Проведение субботников и оперативную обстановку в городе обсудили на плановом совещании

В апреле в городе пройдет месячник по благоустройству

Совещание административных структур состоялось 2 апреля

В понедельник, 2 апреля, состоялось очередное совещание административных структур, на котором обсудили будущие субботники и оперативную обстановку в городе.

В апреле по всей Москве пройдет месячник по благоустройству. Об этом на совещании рассказал замглавы администрации по вопросам коммунального хозяйства Александр Шутиков . 14 и 21 апреля состоятся общегородские субботники, принять участие в которых приглашаются все жители города.

В этом году в Щербинке обозначено два знаковых объекта. 14 апреля основной фронт работ пройдет у филиала Дворца культуры в микрорайоне Остафьево, а 21 апреля — в парке в Местечке Барыши. Основная задача субботников — санитарная уборка. Нужно очистить город от мусора и прошлогодней листвы. По словам Александра Шутикова, сейчас идет подготовка инвентаря, которым обеспечат всех пришедших на субботник.

Представитель межмуниципального отдела полиции «Щербинский» рассказал об оперативной обстановке в городе. За прошедшие три месяца 2018 года в Щербинке проведены многочисленные мероприятия по пресечению незаконной миграции. Всего составлено 30 протоколов. В выходные и праздничные дни проходила операция «Подросток», в ходе которых сотрудники полиции задерживали несовершеннолетних, которые в темное время суток находились без сопровождения родителей. Также Отделом полиции совместно с администрацией продолжается работа по выявлению квартир, которые сдаются внаем незаконно.

С 1 апреля будут проходить отчеты участковых уполномоченных. Жители города смогут встретиться с ними во дворах своих домов, выслушать доклады о работе за год и задать интересующие вопросы.